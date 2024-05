São Paulo divulga abertura da venda geral de ingressos para jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão

Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo divulgou a abertura da venda geral de ingressos para o confronto diante do Cruzeiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (02), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio são-paulino devem adquirir suas entradas por meio do site spfcticket.net. Não será possível comprar bilhetes nas bilheterias físicas do Morumbis.

A venda dos ingressos para o duelo foi iniciada no último dia 13 de maio, de maneira escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa sócio-torcedor tricolor. A comercialização dos bilhetes começou nesta data pois a partida estava marcada para o último dia 20 de maio, mas devido à paralisação do Brasileiro, teve de ser remarcada.