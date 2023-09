'Neymar está fritando Jorge Jesus': RMP diz se técnico voltaria ao Flamengo

O colunista Renato Mauricio Prado afirmou no UOL News Esporte que Neymar está "fritando" Jorge Jesus no Al-Hilal, que não teria dúvidas em demitir o técnico português para ficar com o craque brasileiro. Segundo ele, se isso acontecer, o único empecilho para a volta de Jesus ao Flamengo seria o presidente Rodolfo Landim.

'Neymar está fritando Jorge Jesus': "Para mim, o Neymar está derrubando o Jorge Jesus. O Neymar é uma prima dona que não gosta de técnicos que não sejam submissos a ele. O Jorge Jesus chegou, deu aquela declaração que não entendia a convocação do Neymar porque não estava nem treinando no Al-Hilal, o Neymar já ficou furibundo. O Neymar veio, jogou e o Jorge Jesus botou o Neymar no banco de reservas. E outra coisa: eu aposta que o Jorge Jesus está tratando o Neymar como trata todos os outros jogadores, dando bronca, exigindo etc. Então, a minha sensação, isso não é informação, é que o Neymar está fritando Jorge Jesus. E aí, é claro que se o príncipe saudita olhar e ver Neymar e Jorge Jesus em crise, é claro que ele vai tirar o mister, o Neymar é uma das maiores estrelas que estão jogando na Arábia Saudita, e aí é claro que vai dar ruim para o mister, o que poderia ser muito bom para o Flamengo".

'A volta de Jesus ao Flamengo seria espetacular': "Se o Jorge Jesus for demitido, dessa vez não tem que esperar, é só contratar. Mas aí nós esbarramos na arrogância, na personalidade vingativa do Rodolfo Landim. Pessoas próximas a ele já me disseram que ele disse que enquanto ele for presidente do Flamengo o Jorge Jesus não bota os pés no Flamengo. Agora, se o Flamengo perde a final da Copa do Brasil com o Sampaoli, o Sampaoli cai e o Jorge Jesus cai lá também, a pressão da torcida vai se tornar uma coisa insuportável. Vai ter muro pichado na Gávea, no Ninho do Urubu, vai ter dirigente do Flamengo sendo hostilizado na rua, aí talvez haja uma única chance de o Jesus vir. É óbvio que seria uma coisa espetacular, compensaria a perda de todos esses títulos se o Flamengo contratasse de volta o Jorge Jesus, o ano teria valido a pena, porque o mister foi o melhor treinador que passou por aqui nas últimas décadas. Nem o Abel Ferreira, com seu caminhão de títulos, pode ser comparado ao que Jorge Jesus fez pelo futebol encantador e revolucionário que o Flamengo jogou com ele. Só o Landim não vê isso".