VAR da Série D: como funciona, detalhes e curiosidades sobre a tecnologia

A Série D do Campeonato Brasileiro chega à sua decisão hoje, quando Ferroviário e Ferroviária se enfrentam no "clássico dos trilhos", às 16h (de Brasília), em busca do título no Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo, aliás, terá o mesmo padrão adotado na elite do futebol nacional e contará, por exemplo, com VAR operado por árbitro de elite.

O VAR da Série D

A CBF expandiu o uso da tecnologia no torneio em relação à edição do ano passado, quando o sistema de vídeo foi adotado nas quartas de final.