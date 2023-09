A CBF, no entanto, fez um pedido para a Globo que não fossem mais divulgadas para o públicos as falas de Diniz em futuras paradas técnicas. O objetivo é não expor as instruções do treinador.

No entendimento da CBF, os jogos da seleção merecem tratamento diferente do Brasileiro porque a repercussão de falas do técnico do time será muito maior. Ou seja, poderia causar alguma espécie de constrangimento ao treinador. O pedido deve ser atendido.

Não houve nenhuma reclamação por parte do treinador no episódio. Diniz, no entanto, costuma preferir que suas falas aos jogadores não sejam públicas. Isso porque, assim, tem mais liberdade para agir com naturalidade.

Procurada, a Globo informou ter agido como em qualquer transmissão:

"Não houve qualquer mudança na operação da transmissão com o objetivo de captar o áudio da conversa do técnico Fernando Diniz com os jogadores. As paradas técnicas não costumam ocorrer em jogos de Eliminatórias, e só acontecem por decisão da arbitragem. Portanto, tratou-se de um momento extraordinário que os microfones à beira do campo registraram."