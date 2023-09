Não é pouca alteração. Nos dois primeiros jogos foi visível o esforço dos atletas para se adaptarem às novas exigências.

A pergunta que fica é qual a razão para submeter os jogadores a toda essa transformação, se um novo técnico vai chegar no próximo ano?

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF criou uma anomalia: o treinador interino com contrato de um ano.

Se o cartola considera Diniz bom o bastante para ficar 12 meses no comando da seleção, deveria confiar nele para o ciclo inteiro, até a Copa de 2026. Se não confia, que contratasse outro para tocar a missão do começo ao fim.

A opção abraçada pelo dirigente, de troca programada no meio do caminho, é incomum. E os nomes escolhidos para o projeto, com suas diferenças de estilo, obrigam os jogadores a darem uma guinada radical na forma de jogar agora com o risco de mudança considerável a partir do segundo semestre do ano que vem.

Oscilações em início de trabalho, como as apresentadas nos dois primeiros jogos do Brasil sob o comando de Diniz, fazem parte do processo de construção. A aberração é o projeto numa seleção já começar com prazo de validade de apenas um ano. Em se confirmando a chegada do italiano, mesmo que ele queira aproveitar boa parte do que Diniz implantar e até ter o brasileiro como assistente, é inegável que haverá uma ruptura, por menor que ela seja. Os jogadores que lutem.