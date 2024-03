Carta aberta ao STJ sobre o caso Robinho

Caras senhoras e senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça do Brasil: quem lhes escreve é um jornalista leigo em assuntos jurídicos, mesmo que filho do Ministério Público, de pai Procurador de Justiça.

É claro que não se aprende Direito por osmose, embora a convivência com meu pai e seus colegas e a ajuda na revisão dos pareceres dele, tenham me aproximado do tema.

Ainda jovem eu citava Nelson Hungria com alguma familiaridade, pois o penalista mineiro, ministro do STF por uma década, era um dos juristas em que meu velho mais se apoiava em suas citações. (Op.cit.Nelson Hungria virou quase um mantra em minha casa com meus irmãos).