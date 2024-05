Candidatura do Brasil para sediar Copa do Mundo de futebol feminino supera a de rivais europeus

(Reuters) - A candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027 obteve uma pontuação mais alta do que sua rival, uma candidatura conjunta de Bélgica, Holanda e Alemanha, em um relatório de avaliação da Fifa divulgado na terça-feira.

O relatório de candidatura da entidade máxima do futebol mundial foi divulgado antes da votação no 74º Congresso da Fifa em Bangcoc, em 17 de maio, que decidirá onde será realizada a próxima Copa do Mundo feminina.

Na semana passada, México e Estados Unidos se retiraram da disputa de 2027 para concentrar seus esforços em sediar o torneio de 2031.