Assim, a goleada por 5 a 1 no Mangueirão foi aquilo que se esperava.

Mas, contra os peruanos, em Lima, a conversa seria diferente.

O time de Paolo Guerrero vinha de empate fora de casa com o Paraguai, já indicando que a seleção canarinho não conseguiria impor o mesmo domínio que teve ante os bolivianos.

E foi assim mesmo...

O zero poderia ter saído do placar no primeiro tempo, mas após uma 'breve' intervenção de SEIS MINUTOS do VAR, o tento de Richarlison foi anulado por impedimento daqueles milimétricos...

Na etapa final, a bola que já não estava muito amiga do time brasileiro, foi ainda mais judiada, e Diniz demorou demais para fazer alterações necessárias, aos 40 minutos...