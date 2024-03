Repsol e Bunge anunciam parceria para impulsionar combustíveis renováveis

A petrolífera espanhola Repsol anunciou hoje (26) um acordo com a Bunge para a criação de uma joint venture de combustíveis renováveis na Espanha, marcando um marco significativo na busca da Europa por soluções energéticas sustentáveis.

As empresas informaram que a Repsol vai comprar 40% de três instalações da Bunge Iberica, subsidiária da Bunge, com um investimento total de US$ 300 milhões, além de pagamentos adicionais potenciais de até US$ 40 milhões, sujeitos a aprovações regulatórias. A movimentação fortalece a posição da Repsol no setor de combustíveis renováveis e está alinhada com sua meta de produzir até 1,7 milhão de toneladas de combustíveis renováveis até 2027, um aumento de 55% em relação aos níveis atuais. A companhia agrícola deve continuar operando nas instalações.

A parceria aumentará o acesso da Repsol a matérias-primas de baixa intensidade de carbono para produzir biocombustíveis, disseram em comunicado. A petrolífera também anunciou que está implantando bombas de combustíveis sustentáveis em sua rede de postos de gasolina. "Com este acordo, a Repsol assegurou sua liderança em combustíveis renováveis na Península Ibérica", comentou Juan Abascal, diretor executivo de transformação industrial e economia circular da Repsol