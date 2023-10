'Veneza da África': 40 mil pessoas vivem na maior vila flutuante africana

Vista aérea da vila de Ganvié, no Benin Imagem: Getty Images

O povo Tofinu já estava acostumados a praticar atividades relacionadas à água e decidiu se abrigar no lugar de mais difícil acesso para quem não tinha qualquer relação com o ecossistema.

Era o caso de soldados do reino de Daomé - que entre os anos 1600 e 1904 se manteve no domínio de boa parte da região que hoje é a República do Benin e vendiam para o tráfico de escravos os prisioneiros que tinham feito durante guerras com povos vizinhos.

Mas não foi só a barreira física da água que ajudou o povo de Ganvié a fugir da escravidão. Havia também a crença religiosa de que o lago era sagrado e, por isso, na época os povos evitavam brigas no local.

O nome que escolheram para o povoado, então, veio a calhar: Ganvié, que na língua local significa "nós sobrevivemos".