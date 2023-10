Como mulheres escravizadas usaram o acarajé para conseguir liberdade na BA

"No Brasil, [o acarajé] foi feito de outra forma. Teve uma adaptação. Eu fiquei muito chocado a primeira vez, quando estive em Salvador. Eu vi um acarajé com muitas coisas por dentro. Eu experimentei e gostei muito. Queria comer mais. Mas, como beninense, sigo gostando do jeito que é feito no meu país".

Lionel Honfin, artista visual beninense

O artista visual Lionel Honfin mora há 11 anos no Brasil é um dos personagens da série "Origens - Um chef brasileiro no Benin", na qual o chef João Diamante narra a sua jornada pelo continente africano em busca de entender melhor como a culinária de lá está relacionada com a história do Brasil.

A tradição é a essência do acarajé

A Bahia foi o estado que mais recebeu negros escravizados da região do Golfo do Benin e, hoje, é o mais negro do Brasil. Lá as mulheres que vendem o acarajé ficaram conhecidas como baianas do acarajé. Em 1992, a Abam (Associação Nacional das Baianas de Acarajé) foi criada e é a responsável pela manutenção do modo tradicional de fazer o acarajé, além de compartilhar o seu significado histórico.

No Brasil como um todo, hoje há outras instituições baianas do acarajé que tentam manter viva a tradição. No país, desde 2005, o "Ofício das Baianas de Acarajé" está inscrito no Livro dos Saberes como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.