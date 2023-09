Cogumelo-pênis solta gosma fedida, tem sabor de avelã e cresce loucamente

Conheça a espécie:

"Nascimento" em apenas três horas

Invisível em parte do ano. Durante grande parte do ano, o fungo vive apenas como uma rede de fios finos e cordões (rizomorfos) em folhas no chão da floresta ou logo abaixo da superfície. Somente no final do verão e no outono que os chamados "ovos de bruxa", que têm uma textura firme e esponjosa, aparecem.

Se desenvolve em aproximadamente três horas. Conforme a publicação do Facebook explica, a partir do surgimento do "ovo de bruxa", a espécie se transforma em um fungo totalmente crescido em cerca de três horas.

Se alimenta de tocos de árvores mortas e, por isso, costuma surgir em áreas ricas em matéria orgânica. Segundo informações do site da Universidade de Oxford, ele pode ser encontrado em regiões temperadas da Europa e da América do Norte.

Cogumelo stinkhorn (Phallus impudicus) Imagem: Reprodução / przese via Wikimedia Commons

Pode chegar a 25 cm e tem cheiro de carniça. De acordo com a Universidade da Flórida, o odor do cogumelo foi descrito como "semelhante ao de carne em decomposição, fezes podres e esgoto".