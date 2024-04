Motorista superou trauma com moto para salvar Paolla Oliveira de perder voo

Um acidente de moto em 2018 fez com que Thiago de Aguiar Rodrigues, de 33 anos, deixasse de fazer as entregas sob duas rodas e passasse a trabalhar com o carro como motorista por aplicativo. O que ele não imaginava é, que após quatro anos na nova profissão, ele superaria esse trauma de andar de moto ao improvisar uma corrida para a atriz Paolla Oliveira.

A situação inusitada viralizou nas redes sociais nas últimas semanas após a atriz detalhar o ocorrido em sua participação no podcast "PodPah".

Thiago relatou ao UOL Carros que naquele dia buscou a atriz na casa dela, no Rio de Janeiro, em uma corrida particular com um automóvel de quatro rodas. O destino era o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.