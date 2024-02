Mariana Ferrão: 'Fernando Rocha me lembrou que devemos ser como folhas'

Você já guardou algum objeto para lembrar de um momento especial? No episódio desta quarta-feira (28/02) do quadro 'Mari vs Mari', Mariana Ferrão compartilha como um conversa com o jornalista Fernando Rocha fez com que ela lembrasse de memória de infância envolvendo a folha de uma árvore.

Ferrão conta que, em uma aula de artes do ensino fundamental, sua professora contou sobre a experiência de ter ouvido o hino nacional ao vivo, em uma praça. A folha caiu na cabeça da mulher em determinado trecho e ela decidiu guardá-la, para nunca mais esquecer daquele momento.

Situação parecida aconteceu com Ferrão recentemente. "Estava numa mesa de almoço com meu amigo querido, o Fernando Rocha, e a folha caiu", conta. A queda da folha levou Fernando a lembrar de uma frase do filósofo Clóvis de Barros Filho: "Nós deveríamos ser mais como folhas".