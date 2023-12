Pequena Lo revela o que faz com fortuna: 'Estou satisfeita'

Pequena Lo fala sobre infância entre cirurgias: 'Tive uma alergia, ninguém sabia o porquê'

Pequena Lo conta como lidou com as questões de saúde durante a infância. "Comecei a fazer tratamento com cinco dias de vida por causa da displasia óssea. Quando tive essa alergia do leite materno, fiquei anos só tendo bolo de aniversario de água. Fiz a primeira cirurgia com sete anos. Eu andava normalmente até os 11, depois da última cirurgia não consegui andar mais. (...) Eu não chorava com nada. Fiquei uma criança apática, não sentia nada. Não gostava de abraço, não gostava de nada que envolvia vulnerabilidade".

Pequena Lo diz se perdeu amizades após a fama: 'Fiz uma chamada de vídeo com minhas melhores amigas'

A humorista conta como tenta conciliar a vida agitada com as relações pessoais. "Nunca sofri capacitismo na escola, mas sei que não é uma realidade. Eu era muito amada a ponto dos meus amigos brigarem pra ver quem ia me levar na cadeira de rodas. (...) Antes de me mudar pra São Paulo, fiz uma chamada de vídeo com as minhas melhores amigas, falando que minha vida ia mudar mas que a gente não precisava perder contato, mas a realidade ia ser outra".