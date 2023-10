Dedos em ação: 8 dicas pra usar a técnica queridinha do sexo tântrico

1. Foque no toque: toda massagem inclui o tato como sentido principal. A diferença da Sensitive para outras versões é que ela é feita apenas com as pontas dos dedos - as digitais, para ficar mais explícito. Os dois, simultaneamente, precisam passar as pontas dos dedos devagarinho pelo corpo um do outro.

2. Não tenha pressa: Como tudo nas práticas orientais sensuais, a pressa é inimiga da perfeição na cama. Para a Sensitive funcionar, a ideia é percorrer cada zona erógena do par lentamente para sentir os pelos, os poros arrepiados, detalhes da anatomia e, principalmente, regiões que nem sempre merecem a devida atenção durante as preliminares "convencionais".

3. Deixe a pele ser o centro das atenções: a pele é o maior órgão do corpo humano e, como tal, tem um potencial incrível para dar e receber prazer. Ao ser tocada com delicadeza, há o despertar da bioeletricidade, uma espécie de comunicação elétrica que ativa os neuroreceptores responsáveis pelo prazer, fazendo com que o cérebro e todo o organismo sejam inundados por uma deliciosa sensação de bem-estar.

4. Inverta as expectativas: o Tantra, de modo geral, ajuda a repensar a maneira como nos relacionamos com o corpo e com o sexo. Em geral, o sexo ocidental prioriza a penetração e a pegada. A massagem Sensitive faz repensar a performance selvagem que muitas vezes associamos às transas de qualidade ao priorizar uma nova perspectiva de prazer corporal. Para isso, é preciso estar 100% presente na experiência, curtindo o momento, e evitar pensar no orgasmo como um objetivo principal. O percurso é a grande viagem.

5. Aposte em toques aleatórios: a massagem Sensitive trabalha com o elemento Ar dentro do sexo tântrico. Por isso, os movimentos não precisam seguir um roteiro nem se dedicar excessivamente às partes tidas como eróticas. A intenção é que os dois sintam como se asas de borboletas percorressem com suavidade cada pedacinho de seu corpo.

6. Esqueça os aditivos: esqueça os sex toys e o uso de cosméticos sensuais como óleos e géis para que os dedos deslizem melhor. O contato da ponta dos dedos com a pele é primordial, por isso nem lubrificantes devem ser adotados. Sobre os toques, devem ser feitos apenas com a pontinha dos dedos - portanto, esqueça a ideia de incrementar a prática com arranhões, ainda que de leve, ou línguas.