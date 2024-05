Ele não sabe te tocar direito? Veja 5 jeitos de dar uma aulinha básica

Lição 2: use a técnica da "mão sobre a mão"

Por mais que seja experiente, o homem não nasceu com uma vulva. Então, muitos não sabem onde deve tocar e o que dá prazer, além de terem dificuldade em identificar o clitóris e ficar com medo de machucar... Cabe a você conduzir esse barco. Pegue a mão dele, passe pelos lábios vaginais e pelo clitóris e mostre direitinho o mapa da mina. Outra estratégia infalível é a técnica da "mão sobre a mão". Peça para ele colocar a mão sobre a sua e o conduza direto ao seu prazer. Assim, ao se masturbar com esse contato da mão, ele vai entender perfeitamente onde e como você alcança o prazer.

Lição 3: use e abuse da linguagem erótica

Sussurrar durante o sexo pode ser, além de excitante, bastante esclarecedor. Porém, não é bom gemer o tempo todo e na mesma intensidade, pois isso pode confundir a cabeça do cara. Pense em uma brincadeira de 'quente e frio'. Quando ele estiver acertando ao manipulá-la ou durante o sexo oral, demonstre isso de forma mais clara, inclusive com mordidinhas, arranhões, movimentos dos quadris e palavras mais safadas. Agora, se ele mudar o foco e você não curtir, expresse fisicamente, cesse os gemidos e fale algo como 'Ah... Você estava fazendo tão gostoso antes, quero mais!'. Com esse incentivo, ele vai aprender rapidinho.

Lição 4: masturbe-se na frente dele

Perca a inibição e tente se masturbar na frente do par. Não se trata de uma tática com viés machista —porque, a gente sabe, os homens adoram contemplar esse tipo de cena erótica. Pense que, dessa maneira, você estará ministrando uma verdadeira aula prática sobre como funciona o seu prazer. "Faça da masturbação uma prática constante e nela procure descobrir em quais partes do corpo mais gosta de ser tocada, com que velocidade, em qual intensidade e posição e até variáveis sensoriais como em qual lugar da casa, ouvindo quais sons ou músicas, em qual momento do dia. Perceba também o efeito dos múltiplos estímulos como por exemplo um dedo estimulando o clitóris e o outro (ou um vibrador) penetrando a vagina ou então acariciando os mamilos. Quanto mais você estudar suas sensações, melhor poderá auxiliar o parceiro a lhe dar mais prazer", conta Andreia.