Vendas de iPhone na China sobem 12% em março com descontos de preços

Embora os dados não tenham mencionado explicitamente a Apple, a empresa é a fabricante estrangeira dominante no mercado chinês de smartphones. Isso sugere que o aumento nas remessas de aparelhos de marcas estrangeiras pode ser atribuído ao desempenho da Apple.

O aumento das vendas da Apple em março ocorreu depois de um esforço por descontos liderado pela empresa e vendedores terceirizados no período que antecedeu o mês, com alguns modelos do iPhone 15 oferecidos com descontos de até 10%.

Os cortes de preços parecem ter estimulado a demanda e contribuído para o crescimento da empresa no mercado chinês. Isso representa uma reviravolta significativa em relação aos dois primeiros meses de 2024, quando a Apple registrou uma queda de 37% nas vendas, de acordo com cálculos da Reuters baseados nos dados da empresa de pesquisa.

Durante o primeiro trimestre deste ano, as vendas de smartphones da Apple na China caíram 19%, marcando seu pior desempenho desde 2020, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint. A principal razão para a queda nas vendas foi o lançamento e o sucesso de vendas de um smartphone de ponta da Huawei em agosto do ano passado.

A Apple registrou vendas de 16,37 bilhões de dólares na região no segundo trimestre fiscal encerrado em 30 de março, queda de 8,1%, mas acima das expectativas dos analistas de 15,59 bilhões de dólares, mostraram dados da Visible Alpha.