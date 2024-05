TikTok prepara cópia do algoritmo do app para EUA, dizem fontes

O TikTok e a ByteDance afirmam que vão se defender contra a lei dos EUA nos tribunais com base na Primeira Emenda da Constituição norte-americana. No entanto, os engenheiros continuam a operar sob ordens para separar o mecanismo de recomendação do TikTok nos EUA da rede mais ampla da ByteDance, disseram as fontes.

Um plano anterior para isolar os dados de usuários dos EUA, chamado Projeto Texas, não conseguiu apaziguar os reguladores e parlamentares do país. Agora, a empresa está tentando intensificar seus esforços para mostrar que suas operações nos EUA são independentes de seu proprietário chinês.

Em um determinado momento, os executivos do TikTok consideraram a possibilidade de abrir parte do algoritmo do TikTok, ou disponibilizá-lo para que outros o acessem e modifiquem, para demonstrar transparência tecnológica, disseram as fontes.

Os executivos comunicaram planos e forneceram atualizações sobre o projeto de divisão de código durante uma reunião geral da equipe, em documentos de planejamento interno e em seu sistema de comunicação interna, chamado Lark, de acordo com uma das fontes que participaram da reunião e outra fonte que viu as mensagens.

A Reuters não pôde verificar de forma independente as mensagens internas.

As questões legais e de conformidade envolvidas na determinação de quais partes do código podem ser transferidas para o TikTok estão complicando o trabalho, de acordo com uma fonte. Cada linha de código precisa ser revisada para determinar se pode ser incluída na base de código separada, acrescentaram as fontes.