OpenAI interrompe cinco tentativas de uso indevido de IA para "atividades enganosas"

As operações enganosas foram uma "tentativa de manipular a opinião pública ou influenciar os resultados políticos", disse a OpenAI em comunicado.

O relatório da empresa sediada em São Francisco é o mais recente a despertar preocupações de segurança sobre o uso indevido da tecnologia de IA generativa, que pode produzir texto, imagens e áudio de forma rápida e fácil.

As campanhas enganosas não se beneficiaram de um maior engajamento ou alcance do público devido aos serviços da empresa de IA, disse a OpenAI no comunicado.

A OpenAI disse que essas operações não usaram apenas material gerado por IA, mas incluíram textos escritos manualmente ou memes copiados de toda a Internet.

Separadamente, a Meta, em relatório trimestral de segurança divulgado na quarta-feira, disse que encontrou conteúdo "provavelmente gerado por IA" usado de forma enganosa no Facebook e no Instagram, incluindo comentários elogiando a forma como Israel lidou com a guerra em Gaza, publicados abaixo de publicações de organizações de notícias globais e parlamentares dos EUA.

(Por Jaspreet Singh)