EUA analisam riscos de uso de tecnologia de chips RISC-V pela China

Por Stephen Nellis

(Reuters) - O Departamento de Comércio dos Estados Unidos está analisando as implicações para a segurança nacional do trabalho da China na tecnologia de chip RISC-V, de código aberto, de acordo com uma carta enviada a parlamentares norte-americanos.

A tecnologia RISC-V, que se pronuncia "risk five", compete com a tecnologia proprietária da empresa britânica de design de chips Arm Holdings. Ela pode ser usada como parte fundamental de qualquer dispositivo, desde um chip de smartphone até processadores avançados para inteligência artificial.