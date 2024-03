Empresas se unem para enfrentar domínio da Nvidia em IA

Agora, uma coalizão de empresas de tecnologia que inclui a Qualcomm, o Google e a Intel planeja enfraquecer o domínio da Nvidia, indo atrás da arma secreta da gigante dos chips: o software que mantém os desenvolvedores vinculados aos chips da Nvidia. Elas fazem parte de um grupo cada vez maior de financiadores e empresas que estão tentando destruir o domínio da Nvidia em IA.

"Na verdade, estamos mostrando aos desenvolvedores como migrar de uma plataforma Nvidia", disse Vinesh Sukumar, chefe de IA e aprendizado de máquina da Qualcomm, em uma entrevista à Reuters.

Começando com uma parte da tecnologia desenvolvida pela Intel chamada OneAPI, a Fundação UXL, um consórcio de empresas de tecnologia, planeja construir um conjunto de software e ferramentas que será capaz de fomentar vários tipos de chips aceleradores de IA, disseram executivos envolvidos com o grupo à Reuters. O projeto de código aberto tem como objetivo fazer com que o código do computador seja executado em qualquer máquina, independentemente do chip e do hardware que a alimenta.

"Trata-se especificamente - no contexto de estruturas de aprendizado de máquina - de como criar um ecossistema aberto e promover a produtividade e a escolha de hardware", disse o diretor e tecnólogo-chefe de computação de alto desempenho do Google, Bill Magro, à Reuters em uma entrevista. O Google é um dos membros fundadores da UXL e ajuda a determinar a direção técnica do projeto, disse Magro.

O comitê de direção técnica da UXL está se preparando para definir as especificações técnicas no primeiro semestre deste ano. Os engenheiros planejam refinar os detalhes técnicos para um estado "maduro" até o final do ano, disseram os executivos.

Esses executivos enfatizaram a necessidade de construir uma base sólida para incluir contribuições de várias empresas que também possam ser implantadas em qualquer chip ou hardware.