Ação de empresa de rede social de Trump salta antes da estreia na Nasdaq

A Digital World disse no mês passado que Trump pode vender sua participação na Truth Social e interromper qualquer envolvimento em sua administração com base no resultado de sua candidatura à presidência.

A spac assinou o acordo de fusão com a empresa de Trump em outubro de 2021 e, desde então, tem sido alvo de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em julho do ano passado, a empresa chegou a um acordo de 18 milhões de dólares com o órgão regulador dos mercados dos EUA (SEC) sobre divulgações imprecisas.

(Por Medha Singh)