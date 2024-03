Um quarto dos celulares vendidos no Brasil é irregular, diz Abinee

"Ao contrário do que se esperava, o número não diminuiu, o número cresceu", afirmou o presidente da Abinee, Humberto Barbato, a jornalistas. Segundo o executivo, a prática tem tomado "proporções inaceitáveis".

A entidade afirmou em comunicado à imprensa que estima que 90% do total de smartphones contrabandeados hoje no Brasil sejam vendidos via marketplaces, com valor 38% abaixo do vendido no mercado oficial.

Barbato atribuiu a alta expressiva em 2023 a uma mudança nos hábitos de consumo pós-pandemia, com maior quantidade de compras online.

"O problema é que o modelo de venda dos marketplaces facilita a venda de produtos irregulares, uma vez que um site abarca diferentes vendedores, e muitos deles agem na ilegalidade", afirmou, sem citar nomes de locais de venda.

A entidade defendeu que somente uma fiscalização efetiva dos marketplaces será capaz de coibir a prática irregular.

"Precisamos de ações mais enérgicas por parte do governo para coibir esta prática", acrescentou Barbato em nota. A Abinee estima que em 2024 o governo federal deixará de arrecadar 4 bilhões de reais em função da evasão fiscal.