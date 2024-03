SEC diz que Terraform Labs construiu "castelo de cartas"

Por Jody Godoy

NOVA YORK (Reuters) - A Terraform Labs e seu fundador Do Kwon construíram um "castelo de cartas" e mentiram para os investidores sobre a estabilidade de uma criptomoeda cujo colapso atingiu os mercados em 2022, disse um advogado do órgão fiscalizador dos mercados financeiros dos Estados Unidos (SEC) a um júri de Manhattan no começo de julgamento por fraude nesta segunda-feira.

A SEC acusou Kwon e a empresa de blockchain sediada em Cingapura de enganar os investidores em 2021 sobre a estabilidade do TerraUSD, uma stablecoin projetada para manter um valor de 1 dólar. O regulador também os acusou de alegar falsamente que o blockchain da Terraform era usado em um popular aplicativo de pagamento móvel coreano.