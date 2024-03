Intel recua na bolsa com receio por limite da China a chips dos EUA

(Reuters) - Intel caíam mais de 2% nesta segunda-feira, depois de uma reportagem que afirma que a China limitará o uso de chips de empresas estrangeiras em computadores do governo.

O Financial Times publicou no fim de semana que a China criou diretrizes para eliminar gradualmente os chips norte-americanos e também quer deixar de lado o sistema operacional Windows, da Microsoft, e software de banco de dados criado no exterior em favor de opções nacionais.

Pequim tem tentado reduzir sua dependência de empresas estrangeiras, desenvolvendo seu setor local de semicondutores, enquanto enfrenta restrições de exportação dos EUA sobre tecnologia, incluindo chips de última geração.