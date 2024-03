Binance vai encerrar suporte à stablecoin USDC na rede blockchain Tron

No mês passado, a empresa de criptoativos Circle, sediada em Boston, disse que não criaria mais seus tokens USDC no Tron, uma decisão que, segundo ela, "está alinhada com seus esforços para garantir que o USDC permaneça confiável, transparente e seguro".

A Binance disse que encerraria o suporte à stablecoin por meio do blockchain Tron a partir de 5 de abril.

Os usuários podem continuar negociando USDC na Binance, enquanto os depósitos e saques de USDC por meio de outras redes suportadas não serão afetados, disse a Binance em um comunicado.

Tron não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Seu fundador, Justin Sun, um proeminente empresário de criptoativos, foi processado no ano passado pelo órgão fiscalizador dos mercados financeiros dos Estados Unidos (SEC) por supostamente inflar artificialmente os volumes de negociação e vender tokens Tron como um título não registrado. Sun disse que as acusações "carecem de mérito".