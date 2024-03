Reddit estreia na bolsa dos EUA nesta 5ª-feira após precificar IPO no topo

Após seu lançamento em 2005, o Reddit tornou-se um dos pilares da cultura da mídia social. Seu logotipo icônico - que apresenta um alienígena com um fundo laranja - é um dos símbolos mais reconhecidos na Internet.

Os 100 mil fóruns, chamados de "subreddits", da empresa permitem conversas sobre tópicos que vão "do sublime ao ridículo, do trivial ao existencial, do cômico ao sério", de acordo com o cofundador e presidente-executivo, Steve Huffman.

O próprio Huffman recorreu a um dos subreddits em busca de ajuda para parar de beber, escreveu ele em uma carta. O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, também fez um "AMA" ("ask me anything", pergunte-me qualquer coisa) com os usuários do site em 2012.

O frenesi das ações de tecnologia pode ajudar o Reddit a ter um bom começo na bolsa, disse Josh White, professor assistente de finanças da Universidade de Vanderbilt.

"Não temos muitos IPOs de tecnologia de grande porte. Essas tendem a ser muito populares porque é difícil comprar esse tipo de crescimento", disse White.

Mas, apesar de seu status de culto no mundo da mídia social, a empresa não conseguiu repetir o sucesso das rivais maiores Meta e X.