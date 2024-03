Parlamentares dos EUA pressionam para que a ByteDance se desfaça do TikTok ou enfrente a proibição

Por David Shepardson e Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo bipartidário de parlamentares dos Estados Unidos apresentou um projeto de lei na terça-feira para dar à chinesa ByteDance cerca de seis meses para se desfazer do TikTok ou enfrentar uma proibição norte-americana, buscando resolver as preocupações de segurança nacional.

A proposta é o primeiro movimento legislativo significativo em quase um ano para proibir ou forçar a ByteDance a vender o popular aplicativo, depois que a legislação do Senado para proibi-lo foi paralisada no Congresso no ano passado devido ao forte lobby do TikTok.