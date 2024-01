Universal Music e TikTok não chegam a novo acordo de licenciamento

(Reuters) - A Universal Music Group (UMG) deixará de licenciar seu conteúdo para os serviços TikTok e TikTok Music, já que a gravadora disse na terça-feira que seu acordo com a plataforma de mídia social não foi renovado.

A UMG tem pressionado a TikTok por compensações apropriadas para artistas e compositores em suas discussões de renovação de contrato, entre outras coisas, disse em uma carta endereçada à sua comunidade de artistas e compositores.

Se a UMG não chegar a um acordo com o TikTok, todas as suas músicas serão removidas do serviço assim que o acordo expirar na quarta-feira, disse um porta-voz da UMG.