Não sabe se a tomada é 110V ou 220V? Esses métodos ajudam e são seguros

Método 5: Caneta detectora de energia elétrica

Além do identificador de tensão, as lojas de materiais elétricos podem vender também uma caneta de energia elétrica. Ela acende um LED e emite um sinal sonoro na presença de tensão.

Ao colocar a ponta da caneta em um dos terminais da tomada, ela vai acender e apitar. Caso exista presença de tensão em apenas um ponto da tomada, ela é de 110V. Se for nos dois pontos, ela é de 220V.

De acordo com Delbone, as tomadas de 110V, por padrão em regiões como na grande São Paulo, usam uma fase e 1 neutro. Já as tomadas de 220V usam duas fases. Isto é, apenas um "buraquinho" passa energia nas tomadas 110V, enquanto na 220V temos dois "buraquinhos" com corrente elétrica.

Mas atenção: o truque não vale para qualquer lugar, porque muitas cidades usam a tensão de 220V monofásica — que só usa um dos buraquinhos. Por isso, esse teste só é útil como tira-teima, e não como prova definitiva da tensão que passa ali.

Vale lembrar que o terceiro "buraquinho" das tomadas é para o pino terra, que serve para proteger as pessoas em caso de falha ou defeito no sistema elétrico. Isso porque ele protege contra choques, desviando a tensão e a corrente para o fio terra.