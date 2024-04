Eclipse solar total de 8 de abril: veja horário e como assistir ao vivo

O link da transmissão na rede social está disponível aqui e a programação será das 14h às 17h (horário de Brasília), com entrevistas com especialistas no tema e possibilidades múltiplas de visões do eclipse no decorrer do seu caminho.

A transmissão na Disney+ está prevista para começar às 15h (de Brasília).

De acordo com a Nasa, a previsão para o início do eclipse solar total será às 15h07 (de Brasília), na costa do pacífico do México.

Quando terá um eclipse solar no Brasil?

Dia 2 de outubro será a data do próximo eclipse solar no Brasil, segundo o calendário da Nasa.

O fenômeno será do tipo anular e passará pelos estados da região Sul, Sudeste (com exceção do norte de Minas Gerais) e o Mato Grosso do Sul.