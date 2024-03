Respeito aos influencers, apoio de IA e mais: marcas podem ser criadores?

Usar as redes sociais para desenvolver comunidades em torno de criadores de conteúdo diminuiu a distância entre marcas e consumidores. Se antes a propaganda era a alma do negócio, hoje a exposição do produto da empresa entra pulverizada em conteúdos de influenciadores. Isso levanta um debate: será que marcas conseguiriam agir como os criadores? Foi o assunto de um dos painéis da última quarta-feira (13), no SXSW, o maior festival de inovação do mundo.

O desafio principal das marcas é replicar a autenticidade do criador, uma pessoa de verdade que fala, pensa e sente. Tiktok e Instagram facilitaram a criação de vídeos originais. O resultado é um crescente desinteresse de criativos trabalharem dentro das companhias.