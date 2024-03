SXSW: empresa paradona? 5 passos para você mudar o futuro da sua firma

5. Execute um plano

Quando você passa pelos quatro passos anteriores e encontra aderência da chefia, é hora de executar o planejado. Nesse momento, trabalhar junto é primordial. "Por mais que se use a inteligência artificial para fazer parte do trabalho, equipe em sintonia é fundamental. Converse com as pessoas", afirma Subin.

O conselho das executivas é fazer amigos como estratégia de trabalho - a dica parece óbvia demais para brasileiros. Mas aparentemente no hemisfério Norte, onde o distanciamento social fica um pouco mais acentuado com a crescente evolução da tecnologia, falar com o outro é pré-requisito para carreiras de sucesso.

Não é se juntar às pessoas na tentativa de manipulá-las, explica Subin. Mas, sim, usufruir de interações pessoais para facilitar a estratégia. Ao conhecer o outro de verdade, é possível até prever seus passos.

Amy Webb encerra dizendo que gostaria que todos se apaixonassem pelo futuro e fizessem disso uma arma de transformação. O brasileiro sente que, pelo menos no quesito da necessidade de humanização frente à evolução meteórica das máquinas, saiu na frente dessa vez.