'Gentileza à raça humana': como a cidade do futuro pode abrigar os sem-teto

A organização dele trabalha para auxiliar pessoas em situação de rua na capital do cinema norte-americano. Ela fornece refeições, banhos quentes, abrigos seguros e outros suportes que as pessoas precisam. E Vaughn distribui críticas por onde passa, como ocorreu no painel "2050: reimaginando a cidade do futuro sem pessoas em situação de rua", que ocorreu neste sábado (9).

"Limparam essa cidade para o SXSW. Tiraram as pessoas da rua. Mas nós vamos embora, e eles vão voltar para as calçadas. Isso me machuca e envergonha. Precisamos resolver a situação das pessoas que vivem nas ruas por nós, e parar de limpar as cidades pelos outros", diz Vaughn.

Ele próprio já viveu nas ruas por alguns anos. "Eu sou o exemplo vivo de como as coisas podem ser quando a gente tira alguém da rua!", diz.

Bancos e empresas com privilégios são parte da solução

A ajuda individual aplaca a situação, mas não a solução para o problema das pessoas que não conseguem pagar moradia - a situação foi agravada na pandemia pela perda dos empregos e questões de drogas na família.

Considerada por muitos uma das mulheres mais poderosas na política norte-americana hoje, a deputada democrata Maxine Waters (Califórnia) considera que a participação de bancos é fundamental para solucionar a questão.