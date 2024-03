Computadores na cara são futuro do capitalismo?: as previsões de Amy Webb

A visão alarmista é só um jeito apoteótico de prender a atenção dos fãs. Amy exibe um quadro com as fotos de CEOs de Big Tech: Satya Nadella (Microsoft), Elon Musk (SpaceX, Tesla, X), Sam Altman (OpenAI), Tim Cook (Apple) e Jeff Bezos (Amazon). Em seguida, diz que não acha que eles estão sentados em uma mesa pensando em como vão dominar tudo. É talvez a próxima fase do capitalismo. As companhias não são incentivadas a criar serviços seguros, que pensem em privacidade primeiro ou que resolvam problemas. Precisam apenas colocar na rua o próximo grande produto. E, assim, alimentar o próximo ciclo de tecnologia.

Cada vez que alguém coloca o simbólico computador na cara, está, de certa forma, incentivando a supremacia dos megaempresários ditando comportamentos, ela garante. Nada novo: já fazemos isso há anos ao rolar para baixo um catálogo de informação moldado pelo algoritmo.

A questão é como vamos lidar com isso. A catástrofe dos "e se" segue: e se a inteligência artificial der um bug e colocar uma imagem nazista em sua apresentação de slides? Justamente aquela que vai parar na mão de seu chefe. Outro problema: e se ele nem perceber?

E a biotecnologia?

O universo da inteligência artificial e da conectividade já é conhecido por quem sabe como é mandar a Alexa fechar as cortinas e passar um café enquanto o ChatGPT resume em tópicos um relatório em francês antes de traduzi-lo para o espanhol. Mas há algo por vir que ainda foge da nossa compreensão: a "organoid intelligence", diz Amy. "É basicamente um biocomputador feito com células de cérebros", explica. É algo capaz de reconhecer uma voz entre 2,5 mil vozes. Até aqui é preciso cuidado.

"E vamos poder escolher as células humanas a partir de um catálogo? E se pegarmos as células do cérebro de um cara que é muito legal, muito inteligente, até bonito, com excelentes sacadas, só que um pouco racista?". Opa.