Passando calor? Saiba como escolher o melhor ar-condicionado para você

Hoje, há três tipos principais de ar-condicionado à venda no mercado:

Split. São aqueles que têm duas partes. Uma delas é o conjunto responsável pelo resfriamento do ar - popularmente conhecido por "motor". A outra é a que sopra o ar para o ambiente a ser refrigerado. Eles são mais trabalhosos para instalar. Então, é melhor planejar a compra com calma. Isso porque será necessário colocar o motor do lado de fora do seu imóvel ou ainda em um cômodo que tenha ventilação para o exterior.

De janela. São os mais compactos. A instalação tende a ser mais prática do que a do split, porque há esquadrias específicas para fixá-los.

Portátil. É uma solução ainda mais prática, ao levar em conta alguns pontos: não é necessário um profissional especializado para a instalação e não exige qualquer alteração na fachada do imóvel.

Os portáteis costumam vir com um adaptador para ser encaixado no trilho da janela, de onde sai a mangueira pela qual o aparelho capta o ar ambiente. Aqui, é importante não confundir com climatizadores, que funcionam de forma parecida com um ventilador.

O que levar em conta antes de comprar?

Independentemente do modelo, é importante prestar atenção em alguns dados técnicos antes de comprar: