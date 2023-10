China enviará sua tripulação mais jovem em missão espacial

A China enviará, na quinta-feira (26), a tripulação de astronautas mais jovem de sua história à estação espacial Tiangong, em um ambicioso programa que pretende culminar com o envio de uma missão à Lua no final da década.

A missão é de grande importância para a China, que espera reforçar o seu conhecimento sobre voos tripulados, no âmbito de um programa espacial que avança regularmente há décadas.

O módulo Shenzhou-17 com os três astronautas a bordo está programado para decolar às 11h14 (00h14 no horário de Brasília) de quinta-feira do centro de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste do país.