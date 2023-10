A proposta de Flávia vai no caminho de evitar um ponto que é o centro de muitos debates no retrato de crimes reais. A linha tênue entre mostrar o crime e evitar a exposição dolorosa de vítimas, familiares e sobreviventes é um eterno ponto de discussão. Se, por um lado, há valor em resgatar histórias que podem já ter sido esquecidas, por outro, não se deve deixar de lado o pensamento crítico. Qual o preço que se paga por dar destaque e holofote a assassinos que despertam tanta curiosidade —e, algumas vezes, fascínio— em pessoas comuns?

"Se a gente for olhar, o interesse por crime é muito vivo no jornalismo, desde os tempos da rádio", contextualiza Flávia. "Depois, isso migra para a TV com programas como Linha Direta. Dentro do jornalismo, você tinha programas que iam mais mostrar imagens explícitas, e outros que tentavam relatar aquele fato com uma preocupação maior na preservação da imagem da vítima", aponta.

Flávia sugere que, atualmente, a preocupação de não ser tão explícito está atrelada ao maior acesso do público a informações. "As pessoas também não estão aceitando tudo. A gente está questionando mais, com mais acesso à informação. Por isso, acredito que a preocupação vem junto a uma sociedade que tem mais ferramentas para apontar abusos, para dizer quando não está legal. O desafio para quem produz é maior em relação à necessidade de se ter cuidado com isso."

A respeito do filme e do documentário sobre o Maníaco do Parque, Marcelo Braga, produtor da Santa Rita Filmes - também responsável por "A Menina que Matou os Pais" - destaca que muitos deles tiveram a oportunidade de serem ouvidos pela primeira vez.