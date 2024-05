Astro de Doctor Who Ncuti Gatwa diz que nova temporada parece "uma nova era"

LOS ANGELES (Reuters) - Ncuti Gatwa, o primeiro ator negro a interpretar o papel principal em "Doctor Who", diz que sua nova temporada parece ser "uma nova era", com a série de ficção científica britânica se tornando global.

A série cult da BBC agora também será transmitida para o público de fora do Reino Unido em uma nova colaboração entre a emissora britânica e o serviço de streaming da Walt Disney, o Disney+.

O ator escocês nascido em Ruanda, que ficou famoso na série da Netflix "Sex Education", interpreta a última encarnação do Senhor do Tempo na nova temporada, que também conta com o retorno do roteirista e produtor Russell T Davies como showrunner.