Universal Music tem lucro acima do esperado após turnê de Taylor Swift

(Reuters) - A Universal Music divulgou teve lucro de primeiro trimestre acima do esperado, impulsionada pela turnê bilionária da cantora Taylor Swift.

Executivos da Universal também se mostraram otimistas com o novo acordo da gravadora com o TikTok, anunciado nesta quinta-feira, que resolveu uma disputa sobre pagamento aos artistas e ajudou a empresa a lidar com preocupações mais amplas relacionada com uso de inteligência artificial na indústria. O acordo restaurará as músicas e os artistas da gravadora rede social.

A Universal, maior gravadora musical do mundo, teve lucro operacional medido pelo Ebitda de 591 milhões de euros, um crescimento de 15,9% sobre um ano antes, acima dos 567 milhões esperados por analistas em um consenso da Visible Alpha compartilhado pela empresa.