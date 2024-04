"Retrato da Senhorita Lieser", de Gustav Klimt, arrecada US$ 32 milhões em leilão

Suas filhas voltaram para Viena após a Segunda Guerra Mundial para recuperar seus bens, mas a pintura não foi mencionada em nenhum dos documentos, disse a Im Kinsky.

"Foram essas muitas ambiguidades e lacunas históricas que levaram os atuais donos a entrarem em contato com os sucessores legais da família Lieser e concordarem com uma 'solução justa' com todos eles em 2023", disse a Im Kinsky, sem identificar os atuais proprietários.

"Foi acertado não divulgar o conteúdo desse acordo; mas pode-se afirmar que todas as reivindicações concebíveis de todas as partes envolvidas foram resolvidas e atendidas por meio do leilão da obra de arte", disse.

"O acordo essencialmente significa que -- do ponto de vista puramente legal -- é irrelevante quem encomendou a pintura a Gustav Klimt e qual das três jovens em questão ela retrata."

(Reportagem de Francois Murphy)