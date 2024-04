DJ Alok celebra álbum com canções indígenas: "uma das melhores experiências que já tive"

Toda a renda obtida com as vendas do álbum está sendo revertida diretamente para as comunidades indígenas do Brasil, mas Alok foi mais longe.

Como quase todas as tribos indígenas usam canções para manter sua língua e seu patrimônio, além do álbum, ele gravou 113 canções indígenas para consagrar essas canções antigas.

"Um dos líderes espirituais, quando lhe mostrei a gravação, começou a chorar porque disse que nos últimos oito anos, ele estava cantando todas as noites em frente a um rio, para não esquecer as músicas, então agora você sabe que eles têm isso", disse Alok.

Um documentário sobre a produção do álbum será lançado em breve.

Como parte do projeto geral de "The Future is Ancestral", ele quer não apenas elevar as vozes indígenas, mas também fazer com que elas sejam ouvidas sobre o meio ambiente.

"Acho que é a maneira como eles lidam com a natureza, a maneira como nós não lidamos mais, então toda vez que pensamos em como podemos criar um futuro sustentável, é muito interessante tê-los a bordo para criar juntos", disse ele.