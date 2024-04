História de Ritchie sobre uma guerra nada cavalheiresca pretende ser divertida

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Com seu mais recente filme, "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", inspirado em uma missão real da Segunda Guerra Mundial, o diretor Guy Ritchie pretende esclarecer um evento historicamente significativo e, de quebra, torná-lo divertido.

O filme é uma recontagem fictícia da Operação Postmaster, ataque de 1941-42 a navios alemães e italianos na costa da África Ocidental, realizado por unidade de comando formada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e pelo Executivo de Operações Especiais, um grupo de oficiais militares que incluía o autor Ian Fleming.