Meghan Markle e o príncipe Harry estão produzindo mais dois programas para a Netflix

A primeira série se concentrará em culinária, jardinagem, entretenimento e amizade. O programa terá curadoria de Markle, que será a produtora executiva, segundo o Netflix.

A segunda vai acompanhar o Campeonato Norte-Americano de polo, em Wellington, na Flórida, e oferecer um olhar de como é a competição e a cena social no esporte. Markle e o Príncipe Harry serão produtores executivos do programa.

As séries estão em estágio inicial de produção e terão os nomes e datas de lançamento anunciadas “nos próximos meses”, disse a Netflix. As novas séries marcam a continuidade de projetos do casal, como o documentário "Harry & Meghan", da Netflix, lançado em 2022.

(Reportagem de Danielle Broadway)