Doenças do pai e da esposa concentram atenção no futuro rei britânico, o príncipe William

Mas as ausências do pai e da esposa da vida pública desde meados de janeiro fizeram com que a atenção se voltasse ainda mais para o futuro rei William 5º.

Desde o momento em que sua avó, a falecida rainha Elizabeth, morreu em setembro de 2022, ele estaria muito ciente da realidade "assustadora" de seu destino, disse Anna Whitelock, professora de história da monarquia na Universidade da Cidade de Londres.

"Ele sabe que precisa estar pronto para ser rei", afirmou ela à Reuters.

"Quando o diagnóstico de câncer (do rei) foi feito, é claro, tenho certeza de que sua primeira reação foi, como filho, de preocupação com o pai. Mas também há esse grande peso de responsabilidade que de repente começa a cair sobre seus ombros. E tenho certeza de que ele está muito, muito consciente disso."

William esteve no centro de alguns anos dourados para a família real na última década, com celebrações públicas e manifestações de apoio no casamento dele e de Kate em 2011, o nascimento de seus três filhos e marcos no reinado de sua avó Elizabeth.

Mas os últimos anos também foram marcados por uma desavença com o príncipe Harry, a saída de seu irmão mais novo das funções reais junto com a esposa Meghan e as críticas deles à instituição. Houve também o escândalo sobre a amizade de seu tio, o príncipe Andrew, com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.