Série spin-off de "The Boys" investiga mundo sombrio da juventude de super-heróis

Por Danielle Broadway e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - A estrela em ascensão Lizze Broadway disse que se divertiu ao participar da série "Gen V", um spin-off do sucesso do Prime Video "The Boys", porque a obra tem a coragem de ir aonde muitos programas não vão, tocando em questões políticas e sociais.

"Não se trata apenas de uma série de super-heróis, estamos contando uma história de seres humanos, e acho que isso é o mais atraente -- que as pessoas possam se ver nesses personagens", disse Broadway, que interpreta Emma Meyer, uma personagem que pode mudar drasticamente seu tamanho comendo ou expurgando.