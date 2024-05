Bruna Marquezine mostra detalhes do look que usou no Met Gala; veja

Bruna Marquezine mostrou em uma publicação os detalhes do look que usou em sua primeira participação no Met Gala. A atriz postou um carrossel com vídeo e foto do vestido e de sua chegada no jantar, que aconteceu na segunda-feira, 6.

As imagens chamam atenção pela beleza da atriz, que tem feito campanhas para grandes marcas internacionais, além de fazer parte do elenco do filme Besouro Azul, da DC Studios.

O look usado por Marquezine inclui, na parte de cima, um espartilho, que delineou mais ainda a cintura da atriz. Fotos do look de Bruna Marquezine

O carrossel recebeu inúmeros comentários, entre eles o do ator João Guilherme, apontado como novo romance da atriz, que disse que Bruna estava "fascinante".

Quem também comentou na publicação da atriz foi o perfil da grife Yves Saint Laurent, dizendo que Bruna estava usando maquiagem da marca.