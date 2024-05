Slipknot confirma brasileiro como baterista; 'Momento muito emocionante', diz Eloy Casagrande

Após rumores de que seria o novo baterista da banda norte-americana de metal Slipknot, Eloy Casagrande assumiu ser membro do grupo. Na terça-feira, 30, o Slipknot também celebrou oficialmente a chegada do brasileiro e publicou uma foto de Eloy caracterizado com o famoso macacão vermelho e a máscara da banda.

"Um momento muito emocionante. Impensável até então", descreveu o músico, em uma publicação feita no Instagram. "Não há nada a perder, não há nada a ganhar. Há apenas o viver. Estamos aqui como um só."

O músico agradeceu ao Slipknot e aos fãs do grupo, chamados de "maggots". "Vejo vocês na estrada, meus Slipknotos", finalizou ele, fazendo uma menção à turnê atual da banda, que celebra os 25 anos do disco Slipknot, Here Comes The Pain.

Boatos de que o brasileiro seria o novo membro do grupo começaram a ganhar força após uma apresentação da banda no bar Pappy + Harriet's, nos Estados Unidos, no último dia 25. O show foi o primeiro com o baterista atual.

Eloy ficou conhecido como baterista do Sepultura, banda de heavy metal mais importante do País, que passou a integrar em 2011, aos 20 anos. O anúncio da saída do músico pouco antes da turnê de despedida da banda pegou os fãs e até o grupo de surpresa em fevereiro.

Em novembro, o Slipknot anunciou a saída de Jay Weinberg, então baterista da banda. Pouco depois, o músico também disse ter sido pego de surpresa com a decisão.