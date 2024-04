Viih Tube mostra momento em que descobriu gravidez e relata; veja

Após anunciar a gravidez de seu segundo filho, Viih Tube atualizou suas redes sociais com mais detalhes sobre a notícia.

A influenciadora e seu companheiro, Eliezer, tentavam engravidar há meses quando tiveram a notícia. Em vídeo, ela registrou sua reação ao ver que estava grávida. "Reparem que eu não conseguia nem olhar para o visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem", escreveu.

Já nos stories, ela respondeu as perguntas de alguns seguidores. A influencer revelou que quando contou que estava tentando engravidar novamente, já sabia que estava grávida. "Não tinha 12 semanas ainda para contar", disse.

Segundo Viih Tube, nessa gravidez, ela teve um "descolamento de saco". "Fiz um exame antes da festa [de aniversário da Lua], estava tudo ok, e fiz um exame logo no dia seguinte, pós festa, na segunda-feira, 15. Eu tive um descolamento. Não é um descolamento de placenta, porque como eu completei 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta", contou.

"Ainda era um saquinho, estava colando na parede do útero e não colou 100%. Ele [o médico] me explicou que é como se fosse um adesivo com bolha embaixo. O que causa isso é correria, é estresse, é pressão (...). Por isso, desmarquei vários trabalhos", relembrou ela, que contou que precisou de 15 dias de repouso.

"Entrei com os remédios que os médicos pediram, fiz esse repouso de 15 dias, segui mesmo à risca, por isso que eu fiquei até sumida. E aí colou, graças a Deus, ficou tudo maravilhoso".